Средства ПВО уничтожили 113 БПЛА ВСУ над регионами РФ

сегодня в 07:51

Ночью средства ПВО сбили и перехватили 113 украинских беспилотников над регионами России. БПЛА были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

50 беспилотников противника уничтожили над Брянской областью. 35 сбили над Смоленской.

12 украинских БПЛА ликвидировали над Тверской областью. 10 сбили над Новгородской.

Четыре БПЛА ВСУ ликвидировали над Ленинградской областью. Два беспилотника сбили над Калужской.

