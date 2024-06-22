Взрывы прогремели в Белгородской области во время объявленной воздушной тревоги
ТАСС: серия взрывов прогремела в Белгородской области
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
В Белгородской области в субботу утром раздалась серия взрывов на фоне введенной ракетной опасности, сообщает ТАСС.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале написал, что в регионе повторно запустили систему оповещения о воздушной опасности.
В Telegram-канале «Жесть Белгород» появилось фото, на котором видно, как в небе над областью системы ПВО сбили вражеский объект.
Подробности произошедшего выясняются.
Ранее ВСУ атаковали в Белгородской области село Муром. В результате серьезные травмы получил местный житель.