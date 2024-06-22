Взрывы прогремели в Белгородской области во время объявленной воздушной тревоги

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В Белгородской области в субботу утром раздалась серия взрывов на фоне введенной ракетной опасности, сообщает ТАСС .

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале написал, что в регионе повторно запустили систему оповещения о воздушной опасности.

В Telegram-канале «Жесть Белгород» появилось фото, на котором видно, как в небе над областью системы ПВО сбили вражеский объект.

Подробности произошедшего выясняются.

Ранее ВСУ атаковали в Белгородской области село Муром. В результате серьезные травмы получил местный житель.