В селе Муром под Белгородом из-за повторной атаки ВСУ серьезно пострадал мужчина
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Украина повторно атаковала село Муром Шебекинского городского округа дроном-камикадзе, в результате террористической атаки пострадал мужчина.
«Есть пострадавший — мужчину с ранением грудной клетки и осколочным ранением шеи бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. В частном жилом доме выбиты окна», — сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, из-за детонации дрона также повреждена линия электропередачи. Подомовой обход на предмет выявления повреждений планируют провести в дневное время.
Ранее Гладков сообщал о гибели двух человек в результате украинской атаки на Белгородскую область. Террористическая атака с жертвами была произведена также в селе Муром.