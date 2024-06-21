В селе Муром под Белгородом из-за повторной атаки ВСУ серьезно пострадал мужчина

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Мужчина получил ранения в ходе повторной атаки ВСУ на село Муром под Белгородом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Украина повторно атаковала село Муром Шебекинского городского округа дроном-камикадзе, в результате террористической атаки пострадал мужчина.

«Есть пострадавший — мужчину с ранением грудной клетки и осколочным ранением шеи бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. В частном жилом доме выбиты окна», — сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, из-за детонации дрона также повреждена линия электропередачи. Подомовой обход на предмет выявления повреждений планируют провести в дневное время.

Ранее Гладков сообщал о гибели двух человек в результате украинской атаки на Белгородскую область. Террористическая атака с жертвами была произведена также в селе Муром.