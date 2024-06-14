Еще два человека погибли в Белгородской области в ходе атак ВСУ

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Мужчина и женщина погибли в Белгородской области от ударов Украины

Мужчина и женщина погибли в Белгородской области от ударов Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В селе Муром Шебекинского округа движущийся автомобиль был атакован дроном-камикадзе. Водитель погиб, написал глава региона в своем Telegram-канале.

ВСУ обстреляли из РЗСО посёлок Октябрьский Белгородского района. В результате прямого попадания на территорию частного дома погибла женщина.

Мирный житель также был ранен в селе Архангельское Шебекинского горокруга.

Ранее из-под завалов обрушившегося дома в Шебекино после атаки ВСУ спасатели извлекли тела мужчины и женщины.