Под завалами в Шебекино нашли тела двух человек

сегодня в 22:47

На месте обрушения дома в Шебекино найдены тела мужчины и женщины

На месте обрушения дома после удара ВСУ в Шебекино Белгородской области найдены тела мужчины и женщины, сообщили в пресс-службе МЧС.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что количество раненых жильцов рухнувшего подъезда шебекинской пятиэтажки увеличилось до семи.

В результате обстрела со стороны ВСУ днем в пятницу в пятиэтажке рухнула четырехэтажная секция, где располагались 20 квартир.

На месте завалов работаю 380 специалистов оперативных и аварийных служб, а также более 50 волонтеров и около 50 единиц спецтехники.