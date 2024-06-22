Взрыв прозвучал в районе аэродрома в Луцке на Украине

Подполье завило о взрыве у аэродрома в украинском Луцке

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что мощный взрыв прозвучал в районе аэропорта в Луцке Волынской области на западе Украины. Там находятся подземный бункер, капониры и два больших склада с ГСМ, сообщает РИА Новости.

«Сообщают о мощном взрыве со стороны аэродрома… Известно, что на аэродроме находится серьезный подземный бункер, арочные укрытия для самолетов и два больших склада с ГСМ», — добавил он.

Помимо этого, в субботу утром под удары попали 2 крупные электроподстанции. Они также расположены в Луцке.

Ранее ВС РФ нанесли удар по складам ВСУ во Львовской области.