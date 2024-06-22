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ВС РФ нанесли удар по складам ВСУ во Львовской области

Российская армия ударила по военным объектам и украинским складам во Львовской области на западе Украины. Тут хранили детали для самолетов, сообщает РИА Новости .

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что попадание также зафиксировали в подстанцию на территории города Стрый, зафиксировали взрывы с сильной детонацией.

«Сообщают о взрыве с сильной детонацией в направлении вагоно-сортировочного участка железнодорожной станции, где находится бывшие склады военной части 1601, которые задействованы вновь ВСУ. На эти склады завезли детали самолетов», — добавил он.

По словам Лебедева, ряд улицы перекрыли, к месту происшествия направились спасатели и машины скорой.

Ранее объект критической энергоинфраструктуры получил повреждения в Львовской области Украины в результате удара ВС РФ.