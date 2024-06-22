Глава Львовской ОВА: в регионе повреждена критическая инфраструктура

сегодня в 06:20

Объект критической энергоинфраструктуры получил повреждения в Львовской области Украины в результате удара ВС РФ, сообщил глава местной военной администрации Максим Козицкий, пишет РИА Новости .

«Удар по объекту критической энергоинфраструктуры во Львовской области. Возник пожар, на месте работают пожарные», — написал он.

Данных о пострадавших, по информации Козицкого, пока нет.

Ранее стало известно о серии взрывов в ряде регионов страны. В частности, они прогремели в городах Стрый, Луцк, Павлоград и Харьков. Аналогичные сообщения поступили из Винницкой области. Воздушная тревога была объявлена сразу во всех регионах страны.

ВС РФ начали наносить удары по инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту — 10 октября 2022 года. Атаки производятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.