Взрыв прогремел на заводе боеприпасов в Уэльсе

В Уэльсе на заводе по производству компонентов для боеприпасов британской компании BAE Systems в среду произошел взрыв, сообщает РИА Новости .

«Взрыв произошел на заводе вооружений на юге Уэльса. Экстренные службы были вызваны на фабрику BAE Systems в Гласкоде в Монмутшире», — пишет британская газета Telegraph.

Из материала следует, что взрыв произошел в одном из зданий на территории завода. При этом информации о пострадавших и разрушениях нет. В компании заявили, что начали расследование по факту инцидента.

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