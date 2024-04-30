сегодня в 13:41

До 440 украинских военных уничтожили ВС РФ на территории ДНР

За последние сутки российские военные уничтожили до 440 украинских бойцов возле населенных пунктов Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также в ходе боевых действий были уничтожены два танка, боевая бронированная машина, два автомобиля, 155-мм гаубица М198 производства США, 122-мм гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной разведки.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике в нескольких районах.

Поражение украинской армии получилось нанести на территории населенных пунктов Раздоловка, Зализнянское, Красногоровка и Клещеевка Донецкой Народной Республики.