Эксперт: строительство путепроводов в столице решает задачу по транспортному обслуживанию

Так, в Москве участок, соединяющий Южную рокаду и МСД, готов почти на 70%. Он пройдет от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка.

Южную рокаду планируется закончить полностью до конца текущего года.

«Уже закончили строительство трех путепроводов, еще четыре — в работе. В частности: на путепроводе на съезде с МСД идет подготовка к укладке асфальта; на путепроводе через Кантемировскую улицу доделывают опоры; на двух путепроводах, проходящих над Пролетарским проспектом, собирают пролеты. Также на участке сделаем три подземных перехода и новые тротуары», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

С запуском движения от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка у водителей появится удобный выезд с Южной рокады на МСД, улучшится транспортное обслуживание района Москворечье-Сабурово.

«Проблема транспортного сообщения — одна из главных в мегаполисе. На протяжении последних десяти лет, развивая инфраструктуру мегаполиса, власти Москвы ищут и успешно находят баланс между комфортом автомобилистов и комфортом пешеходов. Мы уже забыли о ежевечерних пробках, в которых москвичи простаивали часами. Строительство путепроводов в юго-восточной части города решает важную задачу по транспортному обслуживанию нескольких районов», — добавил Кирилл Кулаков.