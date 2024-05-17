Щелковские молодогвардейцы провели акцию по сбору макулатуры
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В Щелкове молодогвардейцы провели акцию по сбору макулатуры, передает пресс-служба администрации городского округа.
Акцию по сбору макулатуры провели при поддержке главы городского округа Щелково Андрея Булгакова.
В рамках акции молодогвардейцы Щелково совместно с молодогвардейцами Фрязино организовали сбор макулатуры и собрали ее с 20 точек.
Все собранные средства со сдачи вторсырья будут направлены на покупку техники, которая будет передана 10-му танковому полку в рамках следующего выезда «Молодой гвардии».
Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.
«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.