Щелковские каратисты взяли медали на Кубке Московской областной Федерации каратэ

сегодня в 20:22

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щелково выступили успешно и завоевали одну золотую и одну бронзовую медали:

Дмитрий Савицкий занял 1 место в кумитэ 14-15 лет в весовой категории 70 кг;

Дмитрий Никулин взял бронзу в кумитэ 14-15 лет в весовой категории 52 кг.

Соревнования являлись отборочными к Всероссийским соревнованиям «Кубок Орла». По их итогам будет сформирована сборная команда России для участия в Первенстве мира среди спортсменов 14-20 лет.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.