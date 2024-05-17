Гладков: ВСУ атаковали Шебекино с помощью дрона-камикадзе
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Украинские военные атаковали город Шебекино с помощью дрона-камикадзе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Губернатор Белгородской области отметил, что в результате детонации дрона никто не пострадал.
Однако в результате произошедшего осколками были посечены несколько торговых павильонов.
На месте произошедшего работают оперативные службы региона.