Гладков: ВСУ атаковали Шебекино с помощью дрона-камикадзе

сегодня в 20:28

Украинские военные атаковали город Шебекино с помощью дрона-камикадзе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

Губернатор Белгородской области отметил, что в результате детонации дрона никто не пострадал.

Однако в результате произошедшего осколками были посечены несколько торговых павильонов.

На месте произошедшего работают оперативные службы региона.