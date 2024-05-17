Видео: в Москве женщина дважды переехала лежащую на парковке пенсионерку

Прокуратура показала момент наезда на лежащую на парковке женщину в Москве

Столичная прокуратура контролирует ход расследования дела о наезде на 61-летнюю женщину на одной из парковок, в результате чего пострадавшая скончалась, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы .

По данным следствия, происшествие случилось на улице Вешняковской. На кадрах видно, как пенсионерка идет по парковке, затем в какой-то момент ложится на асфальт. Через несколько секунд на парковку заезжает автомобиль марки Mitsubishi, за рулем которого находилась 42-летняя женщина, она не замечает потерпевшую и дважды переезжает ее. Момент смертельного наезда на человека попал на видео камер наблюдения.

От полученных травм потерпевшая скончалась. Причина, по которой она оказалась в горизонтальном положении на асфальте до ДТП, уточняется.

Прокуратура держит на контроле ход расследования аварии, а также оценит результаты процессуальной проверки по данному факту.

Ранее нетрезвая женщина-автомобилист устроила аварию с пятью автомобилями в Подмосковье. Она не справилась с управлением и протаранила транспортные средства.