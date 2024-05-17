Пьяная женщина-водитель устроила ДТП с пятью машинами в Подмосковье

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Пьяная женщина за рулем снесла пять припаркованных машин в Королеве

На улице Горького в городском округе Королев произошло ДТП. Женщина-водитель в состоянии алкогольного опьянения протаранила пять припаркованных машин, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Женщина 2000 года рождения управляла автомобилем Haval. В состоянии алкогольного опьянения она снесла несколько машин. В результате происшествия никто не пострадал.

От прохождения медицинского освидетельствования женщина отказалась. Сотрудники Госавтоинспекции составили административный протокол. Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах ДТП.

Ранее нетрезвая девушка на японской иномарке попала в ДТП в столице Нижегородской области. В результате столкновения погиб 25-летний парень — пассажир машины, в которую влетела водитель.