Подмосковная пенсионерка под гипнозом перевела мошенникам крупную сумму денег

Все началось с телефонного звонка по городскому номеру. Голос на другом конце утверждал, что дочь пенсионерки попала в аварию и нуждается в срочной финансовой помощи. Диалог продолжался несколько часов словно под гипнозом: на заднем фоне были слышны мантры. Об этом сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

Телефон постоянно находился под атакой — каждый раз после сброшенного звонка мошенники перезванивали снова, давая позвонить только чтобы попросить денег у кого-либо еще. При этом, при попытке связаться с бабушкой, родственники мгновенно подвергались беспрерывным встречным звонкам ботов.

Жителям Подмосковья предлагают поговорить со своими старшими родственниками и предупредить их о возможной опасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.