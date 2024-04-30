Воробьев: для помощи пострадавшим в «Крокусе» собрали более 1,6 млрд руб

Для помощи семьям погибшим и пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в фонд «Российского Красного Креста» было собрано более 1,6 млрд рублей, сообщает губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«40 дней назад трагедия в Крокусе унесла 145 жизней. Еще 551 человек пострадал», — сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Telegram-канале.

Сегодня у стихийного мемориала возле «Крокус Сити Холла» с самого утра собирались люди, чтобы почтить память тех, кто погиб в трагедии, а также возложить цветы.

Он отметил, что многие остались неравнодушными к трагедии и отправили средства для помощи пострадавшим в благотворительный фонд.