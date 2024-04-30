Президент Белоруссии: очень хочется построить вторую станцию АЭС

сегодня в 13:31

На территории Республики Беларусь уже есть одна АЭС, но очень хотелось бы построить вторую станцию, сообщает РИА Новости.

По словам президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, он очень переживал, когда принимал решение о строительстве первой АЭС. Однако это было правильным решением.

В настоящее время работает только одна АЭС. Она помогает создавать самый чистый вид энергии.

Лукашенко заявил, что хотелось бы построить еще одну атомную электростанцию, но насчет этого надо будет подумать.