Президент Белоруссии: очень хочется построить вторую станцию АЭС
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На территории Республики Беларусь уже есть одна АЭС, но очень хотелось бы построить вторую станцию, сообщает РИА Новости.
По словам президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, он очень переживал, когда принимал решение о строительстве первой АЭС. Однако это было правильным решением.
В настоящее время работает только одна АЭС. Она помогает создавать самый чистый вид энергии.
Лукашенко заявил, что хотелось бы построить еще одну атомную электростанцию, но насчет этого надо будет подумать.