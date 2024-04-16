Историческое здание 400-летней фондовой биржи вспыхнуло в столице Дании

Здание фондовой биржи Берсен XVII века загорелось во вторник утром в центре Копенгагена, об этом сообщает РИА Новости .

В результате возгорания у здания обрушился шпиль. На данный момент информация о пострадавших уточняется. На месте ЧП работают экстренные службы, правоохранительные органы оцепили территорию.

Историческое здание датской фондовой биржи было построено в первой половине XVII века. На сегодняшний день одному из старейших существующих построек в столице Дании около 400 лет.

Ранее стало известно, что в городе Скрантон американского штата Пенсильвания загорелся завод по производству боеприпасов. Данное производство является одним из 7 заводов, которые делают боеприпасы для американской армии.