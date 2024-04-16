Завод по производству снарядов загорелся в США

Atlas News: завод по производству снарядов вспыхнул в Пенсильвании

Производящий боеприпасы американский завод загорелся в городе Скрантон штата Пенсильвания, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Atlas News.

«Примерно в 15:00 по восточному стандартному времени (23.00 по мск)... на заводе по производству боеприпасов армии в Скрантоне... вспыхнул крупный пожар» — сказано в сообщении.

Очевидцы происшествия рассказали, что из труб завода выходил большой объем черного дыма. Факт возгорания подтвердили и в компании General Dynamics.

«General Dynamics подтвердила, что небольшой пожар был потушен, пострадавших нет», — говорится в публикации.

Указанное производство является одним из семи заводов, которые делают боеприпасы для американской армии. В частности, там производятся крупнокалиберные металлические снаряды, минометные снаряды и снаряды калибра 155 мм.