Взрыв машины в Москве мог быть мощнее из-за пакета с компонентами

Предполагается, если бы московский бизнесмен не выбросил мусорный пакет с капота своей машины, взрыв был бы сильнее, так как в пакете находились компоненты, сообщает SHOT .

Первым пакет с мусором на капоте машины заметил сосед бизнесмена, который гулял с собакой. Он предупредил мужчину, что лучше вызвать полицию, чем самостоятельно убирать пакет, но предприниматель сделал по-своему. Он выбросил пакет в мусорку, а когда начал убирать с машины пеленку — произошел взрыв.

После взрыва сосед бизнесмена упал на асфальт с осколочным ранением ноги и бедра, а сам раненый мужчина вместе с сыном спрятались в подъезде многоквартирного дома. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.

Покушение на мужчину могли совершить из-за бизнеса. Пострадавший получил ранение кисти, а его сын — рассечение лба.