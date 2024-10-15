Стало известно, почему хотели взорвать московского предпринимателя

Неизвестные могли подкинуть на капот машины столичного предпринимателя взрывное устройство из-за разборок по бизнесу. Он имел долю в популярных барах Dirty Dance Bar, «Гадкий койот» в Москве, и «Бунин бар» в Екатеринбурге, сообщает SHOT .

Взрывчатку поместили в пакет и накрыли с помощью детской пеленки. После этого СВУ положили на капот машины.

Когда 44-летний бизнесмен Виктор подошел к автомобилю, то подумал, что предмет — не более, чем мусор. Он решил убрать вещь с капота — в этот момент взрывное устройство сдетонировало.

Бизнесмену оторвало кусок кисти, а его ребенок получил рассечение лба. В ногу был ранен сосед.

Ранее пресс-служба ГСУ СК России по Москве опубликовала фотографии с места взрыва машины.