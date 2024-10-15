сегодня в 09:53

Часть руки оторвало мужчине при взрыве машины в Москве

В Москве владелец заминированного внедорожника при взрыве лишился части руки, сообщает Baza .

Самодельное взрывное устройство сдетонировало в момент, когда мужчина решил убрать его со своего автомобиля.

В результате взрыва хозяин машины «с сюрпризом» оказался с частично оторванной рукой и открытым переломом.

У второго пострадавшего мужчины диагностированы осколочное ранение бедра, а у ребенка — рассечение головы. Все они в больнице.

Ранее стало известно, что взрывчатка в китайском внедорожнике Tank была заложена между капотом и лобовым стеклом.