Часть руки оторвало мужчине при взрыве машины в Москве
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В Москве владелец заминированного внедорожника при взрыве лишился части руки, сообщает Baza.
Самодельное взрывное устройство сдетонировало в момент, когда мужчина решил убрать его со своего автомобиля.
В результате взрыва хозяин машины «с сюрпризом» оказался с частично оторванной рукой и открытым переломом.
У второго пострадавшего мужчины диагностированы осколочное ранение бедра, а у ребенка — рассечение головы. Все они в больнице.
Ранее стало известно, что взрывчатка в китайском внедорожнике Tank была заложена между капотом и лобовым стеклом.