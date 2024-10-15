В Москве взорвалась машина. Пострадали трое, в том числе ребенок
Машину подорвали во дворе на Профсоюзной улице в Москве
Фото - © ГСУ СКР по Москве
Во дворе одного из домов на Профсоюзной улице в Москве взорвался автомобиль. Пострадали три человека, сообщает «МК: срочные новости».
Взрывчатка находилась в машине между капотом и лобовым стеклом. Ранения получили три человека.
У шестилетнего мальчика рассечен лоб. Были ранены двое взрослых.
Ранее украинские спецслужбы взорвали депутата Энергодара Андрея Короткого. Под днищем его машины была взрывчатка.