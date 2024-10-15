В Москве взорвалась машина. Пострадали трое, в том числе ребенок

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Машину подорвали во дворе на Профсоюзной улице в Москве

Во дворе одного из домов на Профсоюзной улице в Москве взорвался автомобиль. Пострадали три человека, сообщает « МК: срочные новости ».

Взрывчатка находилась в машине между капотом и лобовым стеклом. Ранения получили три человека.

У шестилетнего мальчика рассечен лоб. Были ранены двое взрослых.

Ранее украинские спецслужбы взорвали депутата Энергодара Андрея Короткого. Под днищем его машины была взрывчатка.