Украинские террористы убили депутата Энергодара Андрея Короткого

4 октября от рук украинских террористов в Энергодаре умер депутат горсовета Андрей Короткий. Киевские боевики подложили ему под машину взрывчатку, которая позже сдетонировала во время движения, написал в Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Парламентарий получил серьезные травмы от взрыва. Из-за них он умер в больнице. СК РФ открыл уголовное дело в связи с убийством.

Балицкий порекомендовал всем остальным политикам и чиновникам Запорожской области проявлять бдительность и всегда осматривать автомобили перед поездкой. Пока украинские войска полностью не побеждены, Киев еще может атаковать разных людей в новых регионах России.

Ранее бывшего мэра города Купянск в Харьковской области Геннадия Мацегора расстреляли около дома в Белгородской области. Ответственность за покушение взяло Главное управление разведки Минобороны Украины.