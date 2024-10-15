СК опубликовал фото взорванного автомобиля на юго-западе Москвы

Пресс-служба ГСУ СК России по столице опубликовала фотографии с места взрыва автомобиля на юго-западе Москвы.

На снимке видно, что взрывное устройство находилось, предположительно, между лобовым стеклом и капотом. Из-за детонации разбилось переднее стекло. Остальные части конструкции автомобиля визуально целые.

В результате взрыва ранения получили трое человек, из которых один ребенок. Следком возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктам «а», «е» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России — покушение на убийство двух и более лиц.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва у ребенка рассечен лоб. Инцидент произошел во дворе одного из домов на Профсоюзной улице в Москве.