Взрыв газа произошел в жилом доме в Петрозаводске

Четверо человек пострадали от взрыва газа в Петрозаводске

Четверо человек пострадали от взрыва газа в Петрозаводске, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Происшествие произошло в квартире 5-этажки, обрушилась межкомнатная стена из-за хлопка газовоздушной смеси.

"Обошлось без возгорания. Пострадали 4 человека, двое из них извлечены сотрудниками МЧС России из-под завалов", - сказано в сообщении ведомства.

Спасательная операция продолжается.

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