Бывший владелец взорвавшегося авто в Балашихе купил его в феврале 2025 года

Последним владельцем иномарки Volkswagen Golf, которая взорвалась в Балашихе, был уроженец украинских Сум Игнат К. Мужчина приобрел авто всего два месяца назад, сообщает Baza .

В феврале 2025 года Игнат купил иномарку у предыдущего владельца, Андрея П. По словам Андрея, во время сделки покупатель вел себя обычно и не вызвал подозрений.

С 2015 года украинец был прописан в Карачаево-Черкессии. Его судьба пока неизвестна.

Сегодня принадлежащий Игнату Volkswagen Golf взорвался у подъезда в подмосковной Балашихе, когда рядом с ним проходил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослав Москалик. В результате взрыва генерал-лейтенант погиб на месте.

По факту гибели Москалика возбуждено уголовное дело статье 105 УК РФ (убийство), статье 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ).