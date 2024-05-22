Взорвавшаяся пивная кега снесла пол-лица школьнику из Томска

сегодня в 15:35

Mash: взорвавшаяся кега от пива чуть не убила школьника из Томска

Пустая пивная кега сломала челюсть 10-летнему ребенку в Томске, также мальчик чуть не остался без глаза, сообщает Mash .

Школьники заметили большую бесхозную емкость во дворе дома на улице Косарева. Они начали со всей силы бросать ее об асфальт, проверяя на прочность. 10-летний Платон решил поучаствовать в общем веселье.

Когда мальчик кинул емкость, она взорвалась. В итоге 12-литровая пластиковая кега от пива сломала челюсть и едва не выбила глаз школьнику.

Ребенка экстренно доставили в больницу. Ему диагностировали рваные раны лица, оскольчатые переломы верхней челюсти и скулы, а также открытую черепно-мозговую травму.

Мама Платона хочет, чтобы магазин, не утилизировавший и просто выкинувший опасную кегу рядом со школой, наказали. Полиция и прокуратура проводят проверку по факту случившегося.

Ранее школьнику из округа Люберцы угрожали пневматическим оружием, пытаясь отобрать у него брендированную толстовку стоимостью около 100 тыс рублей. Полиция задержала правонарушителя, им оказался 16-летний подросток.