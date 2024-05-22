Взорвавшаяся пивная кега снесла пол-лица школьнику из Томска
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Пустая пивная кега сломала челюсть 10-летнему ребенку в Томске, также мальчик чуть не остался без глаза, сообщает Mash.
Школьники заметили большую бесхозную емкость во дворе дома на улице Косарева. Они начали со всей силы бросать ее об асфальт, проверяя на прочность. 10-летний Платон решил поучаствовать в общем веселье.
Когда мальчик кинул емкость, она взорвалась. В итоге 12-литровая пластиковая кега от пива сломала челюсть и едва не выбила глаз школьнику.
Ребенка экстренно доставили в больницу. Ему диагностировали рваные раны лица, оскольчатые переломы верхней челюсти и скулы, а также открытую черепно-мозговую травму.
Мама Платона хочет, чтобы магазин, не утилизировавший и просто выкинувший опасную кегу рядом со школой, наказали. Полиция и прокуратура проводят проверку по факту случившегося.
Ранее школьнику из округа Люберцы угрожали пневматическим оружием, пытаясь отобрать у него брендированную толстовку стоимостью около 100 тыс рублей. Полиция задержала правонарушителя, им оказался 16-летний подросток.