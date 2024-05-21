Школьнику угрожали расправой в подъезде, пытаясь отнять у него дорогую толстовку

В Подмосковье подросток чуть не застрелил школьника из-за дорогой толстовки

Жительница городского округа Люберцы обратилась в полицию после того, как неизвестный напал на ее 15-летнего сына из-за дорогой толстовки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Полицейские установили, что правонарушение произошло 18 мая в подъезде одного из домов на улице Кирова. Подросток угрожал школьнику пневматическим оружием, требуя отдать ему толстовку стоимостью порядка 100 тысяч рублей.

Человек в черной балаклаве несколько раз выстрелил из пистолета в сторону, после чего скрылся. Пули не задели школьника, упав рядом с ним.

Правонарушитель был установлен и доставлен в отделение полиции. Им оказался 16-летний местный житель. Сотрудники полиции устанавливают все детали произошедшего. Решение по поводу наказания подростка будет вынесено после полного расследования. Как сообщает РЕН ТВ, у подростка были сообщники: 13-летняя и 15-летняя школьницы.

Ранее 16-летний школьник в Москве расправился с 67-летней домработницей, которая помогала по хозяйству и присматривала за ним. Подросток нанес женщине 23 ножевых удара, после чего попытался скрыться. Его задержали.