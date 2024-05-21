Считала своим внуком: в Москве раскрыли детали убийства домработницы школьником

В Новой Москве 16-летний сын бывшего адвоката зарезал 67-летнюю домработницу, которая за ним присматривала и помогала по хозяйству. По словам знакомых семьи, убитая относилась к вверенному ей ребенку как к своему внуку и «буквально пылинки с него сдувала», сообщает kp.ru со ссылкой на источник в рядах силовиков.

Домработница нередко жалела юношу, но также старалась делать ему замечания, если мальчик «перегибал палку» и, к примеру, не выполнял заданные на дом уроки. Пожилая женщина присматривала за школьником, поскольку его отец, некогда известный адвокат, много времени проводил на работе.

«По словам знакомых семьи, женщина очень прониклась к доверенному ей ребенку, буквально пылинки с него сдувала. Относилась к нему как к собственному внуку», — сказал источник журналистов в правоохранительных органах.

Стражи порядка считают, что 16-летний парень нанес домработнице 23 ножевых удара. После этого юноша минимум один раз ударил зарезанную пенсионерку по голове, используя бейсбольную биту.

После расправы, по данным правоохранителей, школьник попытался скрыться и убежал в сторону пустырей, выбросив свой телефон в реку. Позже, спустя полчаса, он решил вернуться домой.

Подростка задержали в одежде, которая была замарана кровью. Ему инкриминируют статью об убийстве, по решению суда обвиняемый арестован до 18 июля.