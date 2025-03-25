Взяла ноутбук и драгоценности: в Москве пропала 15-летняя девочка

Baza: девочка-подросток ушла из дома в Москве, взяв с собой драгоценности

В Москве 15-летняя школьница по имени Ева ушла из дома, взяв ноутбук и семейные драгоценности. По одной из версий, она могла стать жертвой телефонных мошенников, сообщает Baza .

Днем 24 марта подросток ушла из дома в Рязановском поселении. В 17:00 мама попыталась дозвониться до девочки, но та не ответила. Женщина приехала домой с работы и увидела, что дочери в квартире нет. Однако телефон Евы лежал на столе на кухне.

Также мать девочки обнаружила, что из дома пропали ноутбук и драгоценности. Ева домой в тот день так и не вернулась. Ее мать обратилась за помощью к правоохранителям.

Полицейские и волонтеры ищут Еву. Возбуждено дело по статье о похищении несовершеннолетнего. Правоохранители считают, что девочка могла стать жертвой мошенников.

Ранее подобная история произошла с другой школьницей из Москвы. Телефонные мошенники разыграли удаленное «похищение» 17-летней девочки и отправили ее в Брянск. Они хотели выманить деньги у отца несовершеннолетней.