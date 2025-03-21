Московскую школьницу удаленно «похитили» ради выкупа. Это второй случай за 2 дня

Телефонные мошенники разыграли удаленное «похищение» 17-летней школьницы из Москвы и отправили ее в Брянск. Аферисты хотели выманить деньги у отца пропавшей, однако он сразу обо всем догадался, сообщает Baza . Это второй случай за последние дни — ранее схожее «похищение» произошло с 15-летней девочкой из Ачинска Красноярского края.

Юную москвичку обманули 19 марта. Мошенники действовали по схеме с доставкой цветов: девушку попросили назвать СМС-код для получения букета, после чего украли ее аккаунт на «Госуслугах». Далее мошенники начали запугивать москвичку, заявляя, что ей якобы грозит уголовная ответственность за «доверенность на гражданина Украины» в ее профиле.

После этого с несовершеннолетней связался аферист, назвавшийся «сотрудником ФСБ». Он начал угрожать, что отцу девушки грозит срок за отмывание денег. В ходе обмана злоумышленники также сказали, что на родителя школьницы якобы готовится покушение, а она — «приманка», поэтому ей надо срочно уехать в Брянск. Перед этим девушку вынудили записать видеокружки в Telegram, чтобы отправить их ее папе.

После отъезда учащейся мошенники переслали «кружки» ее отцу. Аферисты надеялись обманом убедить мужчину, что его дочери грозит опасность, и получить выкуп. Однако москвич быстро все понял — он не поверил в правдивость поведения дочки на видео и вспомнил, что на днях наследница внезапно приехала к нему и стала спрашивать про денежные накопления.

Когда отец девочки «раскусил» аферистов и не стал отправлять им «выкуп за похищение», злоумышленники перестали выходить на связь. После этого девочка самостоятельно вернулась домой из Брянска.

18 марта похожий случай произошел в Ачинске, где 15-летняя девочка заявила о своем якобы похищении и уехала в другой город. Ее родителям тоже присылали видео в Telegram, где девочка просит спасти ее от опасности. Вскоре девочку нашли и вернули домой.

По словам ачинской школьницы, она покинула дом самостоятельно и по указанию мошенников. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, в котором пропадавшая девочка получила статус потерпевшей.