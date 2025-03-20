Школьница из Ачинска, инсценировавшая похищение, стала потерпевшей

15-летняя школьница из Красноярского края, инсценировавшая свое похищение 18 марта, сейчас получила статус потерпевшей. Стало известно, что девушка стала жертвой мошенников, которые с помощью такой схемы хотели заполучить 500 тыс. руб., сообщает aif.ru .

На допросе Дарья рассказала всю правду и заявила, что находилась под воздействием неизвестных, угрожавших ей физической расправой. Со слов самой девочки, 18 марта она покинула дом и самостоятельно по указанию мошенников записала обращение к родителям. После она уехала в Назарово, где ее и нашли.

В пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии рассказали, что школьница сейчас находится дома со своими родителями и переживает из-за случившегося. Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.

«Она находится в статусе потерпевшей. Решается вопрос о переквалификации уголовного дела со статьи о похищении несовершеннолетней на статью о мошенничестве. Проводится работа по установлению личностей мошенников», — заявили в ведомстве.

Расследование контролируется прокуратурой Красноярского края. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о новых обстоятельствах по делу.