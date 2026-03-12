Взял копилку и уехал на трамвае: 9-летний школьник бесследно пропал в Волгограде

В Волгограде разыскивают 9-летнего школьника, который рано утром ушел из дома в неизвестном направлении. Он взял с собой только рюкзак и копилку, сообщает V1.RU .

Тетя мальчика Марина рассказала о том, что произошло утром. В 5 часов мама ребенка ушла на работу, тогда он еще был дома. Папа с младшей дочкой спали в другой комнате. В 7:30 отец пошел будить школьника и обнаружил его пропажу.

Родители отследили по камерам видеонаблюдения, что мальчик вышел не через свою, а через соседскую дверь. Затем, вероятно, он сел в трамвай и поехал в сторону центра. Больше его никто не видел. Ребенок взял рюкзак и свою большую копилку с деньгами. Накануне школьник пересчитал средства, которые хранит в ней.

По словам тети, конфликтов с семье не было. Мальчик ранее не пропадал. Она рассказала, что ребенок давно хотел телефон, и предположила, что он поехал его покупать.

Родные проверили школу, поликлинику, магазины, обратились к друзьям ребенка. Те его не видели. Родители обратились в полицию.

