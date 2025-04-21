Взбесившийся 500-килограммовый бык раздавил людей на празднике в Испании

Разъяренный бык напал на людей во время испанского праздника

Во время праздника в испанском городке Аркос-де-ла-Фронтера 500-килограммовый бык по кличке Инфинито буквально раздавил людей. Животное выпустили на потеху публике, но ситуация вышла из-под контроля, сообщает Baza .

Быка в специальном ящике вынесли на площадь, огороженную хлипким деревянным забором. Испанцы буквально облепили ограждение. Некоторые люди почти вылезли на площадь.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как разъяренный Инфинито вырывается из своего ящика и сразу проламывает забор. По задумке он должен был побежать прямо, но животное буквально топчется по людям, пытаясь насадить их на рога.

Испанцы начинают в панике убегать с площади, женщины на балконах кричат. Людей охватывает ужас, все очень напуганы, полиция помогает им покинуть территорию. В итоге несколько человек получили переломы.

Ранее в Хакасии мужчина погиб от копыт разъяренного быка. Животное взбесилось, когда ему попытались сделать прививку.