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Бык в Хакасии насмерть затоптал мужчину при попытке сделать ему укол

В Хакасии мужчина погиб от копыт разъяренного быка. Животное взбесилось, когда ему попытались сделать прививку, сообщает SHOT .

Трагедия случилась в селе Усть-Есь. 55-летний Геннадий хотел сделать быку укол, но тот был решительно против: вскинул мужчину рогами, повалил на пол и начал топтать.

На помощь местному жителю подоспели медики, но не смогли спасти пострадавшего. Мужчина скончался в машине скорой.

Ранее на Кубани из-за енота сгорел частный дом. Животное залезло на крышу постройки и повредило там проводку, из-за чего произошло короткое замыкание.