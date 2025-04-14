В Краснодарском крае сгорел частный дом из-за енота

В Сочи енот стал причиной пожара в частном доме, сообщает Telegram-канал 112.

Енот забрался на крышу постройки на Енисейской улице и повредил проводку. В итоге произошло короткое замыкание, что привело в возгоранию дома.

Испуганное животное убежало. Хозяин дома вызвал спасателей. К моменту прибытия пожарных огнем уже был охвачен весь второй этаж. Огонь охватил обстановку площадью 100 кв. метров. Спасти дом не удалось, он полностью сгорел.

Ранее сбежавший енот обесточил несколько многоэтажных домов на улицах Ленинградской и Лауреатов в Норильске.