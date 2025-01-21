Перегрыз провода: енот оставил без света несколько домов в Норильске
Сбежавший енот оставил без света несколько домов в Норильске
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Сбежавший енот обесточил несколько многоэтажных домов на улицах Ленинградской и Лауреатов в Норильске, сообщает Baza.
Животное смогло пробраться на подстанцию и перегрызть там провода. Инцидент произошел 18 января.
Специалисты во время поиска причины аварии вскрыли трансформаторную подстанцию и нашли там енота. Именно он перегрыз провода, оставив пять домов без электричества. Животное шипело и не давалось в руки, но его все же поймали.
Енота зовут Рони и накануне ЧП он сбежал из дома. Хозяйка искала питомца повсюду и была рада узнать, что он нашелся.
Ранее енота Шелдона из Зеленограда посадили на диету, так как он потолстел и не может дотянуться до некоторых частей тела.