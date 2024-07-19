Вызывающее рак вещество обнаружили в нижегородской земле

В почве Нижегородской области нашли бензапирен — химическое соединение, которое может спровоцировать рак. Исследования земли проводились с 27 июня по 11 июля представителями Нижегородской испытательной лаборатории, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу местного филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В одном из образцов почвы исследователи зафиксировали концентрацию бензапирена, превышающую норму.

Бензапирен может проникать в человеческий организм через органы дыхания, кожу, плаценту и желудок. Соединение всегда осаждается на частицах, которые содержатся в воздухе. После этого бензапирен разносится на большие расстояния.

Когда идут осадки, то вещество может проникать в водные акватории и землю, отмечает издание.