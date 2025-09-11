«Выжрал дочиста»: подмосковный пчеловод пожаловался на объевшегося медом медведя

Медведь за месяц два раза наведался на пасеку за медом в Подмосковье

В Подмосковье пчеловод пожаловался на медведя, который залез на пасеку и пожрал мед. Мужчина перевез улей, но хищник снова нашел лакомство, сообщает Газета.ru .

Первый случай с нападением на пасеку, которая находится недалеко от деревни Малыгино, произошел 9 августа. Всего там находилось более 20 ульев — медведь пожрал практически их всех.

«При этом он стал учиться. Первые ульи выжирал дочиста, потом стал снимать только верхушку, где находится мед, уволакивать в сторону и там жрать», — пожаловался хозяин пасеки Константин Фрадкин.

Мужчине пришлось перевезти ульи на другую пасеку, которая находится рядом с шоссе. Однако медведь пробрался и туда и снова объелся медом. Хозяину пасеки пришлось идти на крайние меры и перевозить пасеку поближе к дому.

Он отметил, что всего пострадало 18 ульев. По словам Фрадкина, егеря пытаются выследить хищника, но пока что безрезультатно.

