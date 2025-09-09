Жадность фраера сгубила: медведь застрял в резервуаре с рыбными отходами

сегодня в 12:40

На Камчатке медведь залез в резервуар с рыбными отходами и не смог выбраться сам

На Камчатке произошел забавный инцидент: любопытный медведь оказался в резервуаре, наполненном рыбными отходами, сообщает «Абзац» .

Искушение оказалось слишком велико, зверь решил поплескаться в аппетитной жиже на территории рыбоперерабатывающего предприятия. Однако выбраться из ловушки самостоятельно косолапый уже не смог.

Сотрудники предприятия пришли на подмогу попавшему в беду медвежонку. Лесной гость охотно принял помощь и после усердных попыток все-таки выбрался из зловонной ямы.

В знак признательности спасенный попытался установить более тесный контакт со своими благодетелями, но те предпочли ретироваться.