«Вывезут за деревню и отрежут заячьи уши»: студентам на Алтае угрожали в лицее

В Бочкаревском лицее на Алтае назрел скандал после того, как студенты пожаловались на угрозы, поступающие со стороны работников образовательного учреждения. Детям заявили, что их якобы «вывезут за деревню и отрежут заячьи уши», сообщает издание «Толк» .

Жительница Целинного района Валентина обратилась в прокуратуру с жалобой на лицей. Женщина рассказала, что двое ее детей столкнулись с угрозами со стороны преподавателей.

Она указала, что у студентов почему-то отобрали зарядные устройства и мышки от ноутбуков. Парни рассказали о случившемся родным, те связались с руководством лицея. После этого комендант и вахтер покрыли студентов матом, а затем заявили, что якобы «вывезут их за деревню и отрежут заячьи уши».

Прокуратура провела проверку по данному заявлению. У студентов взяли показания. В прокуратуре отметили, что указанные нарушения недопустимы. По результатам проверки в адрес директора КГБ ПОУ «Бочкаревский ЛПО» 2 марта было внесено представление.

Также в министерстве образования и науки Алтайского края провели служебное расследование по факту жалобы на лицей. Там отметили, что угрозы жизни и здоровью детей нет и не было, соответствующие лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Учащимся принесли извинения. При этом заявительница утверждает, что перед ее детьми никто не извинялся.

