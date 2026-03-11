В одной из школ-интернатов произошел конфликт между работником столовой и воспитанником учреждения с особенностями здоровья. Информация о случившемся появилась благодаря многодетной матери Эле (rodina0312), которая выложила видеозапись происшествия в соцсети, указав в шапке профиля геолокацию Тольятти.

По словам женщины, которая воспитывает в том числе ребенка с инвалидностью, учащийся с ограниченными возможностями здоровья пришел в столовую, полагая, что в тот день была его очередь дежурить. Однако сотрудник пищеблока агрессивно отреагировал на появление школьника: скрутил ему руки и вытолкнул из помещения. Этот момент попал на видео.

Несмотря на грубое обращение, подросток вернулся и объяснил, что просто хотел оказать помощь. Повар повторно применил физическую силу, снова выводя ребенка за пределы обеденного зала.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина в спецодежде повара (фартук и колпак) скрутил подростку руки, а рядом стояли несколько женщин и за что-то отчитывали юношу. Подросток в это время спрашивал, за что его ругают, а медик угрожал поставить укол.

Женщина, разместившая видео инцидента, выразила крайнее возмущение произошедшим. По ее словам, медицинские работники и педагоги проявили непрофессионализм при работе с детьми с особыми потребностями. При этом никто из присутствующих не попытался остановить происходящее или объяснить неправильность таких действий. Персонал лишь суетился, предлагая связаться с родителями.

«Если бы я увидела, что с моим ребенком так поступают, я бы наказала всех. <…> Я не промолчала и рассказала родителям, а они сами должны принять решение, как с этим быть», — написала Эля.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.