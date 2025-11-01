Вышибло панорамные окна: видео последствий взрыва в доме в Ростове-на-Дону

сегодня в 12:54

Опубликовано видео с последствиями взрыва в жилом доме в Ростове-на-Дону

В Сети появились кадры с последствиями взрыва в многоквартирном жилом доме в Ростове-на-Дону. На видео запечатлена пострадавшая квартира, сообщает SHOT .

В субботу взрыв прозвучал в одной из квартир в ЖК «Левобережье». Затем там произошел пожар.

На опубликованных кадрах видно, что в результате взрыва в квартире полностью уничтожены панорамные окна. В стене зияет огромная дыра.

По предварительным данным, в квартире рванул баллон, который используется при монтаже натяжных потолков.

В результате взрыва никто не пострадал.

