Вышибло панорамные окна: видео последствий взрыва в доме в Ростове-на-Дону
Опубликовано видео с последствиями взрыва в жилом доме в Ростове-на-Дону
В Сети появились кадры с последствиями взрыва в многоквартирном жилом доме в Ростове-на-Дону. На видео запечатлена пострадавшая квартира, сообщает SHOT.
В субботу взрыв прозвучал в одной из квартир в ЖК «Левобережье». Затем там произошел пожар.
На опубликованных кадрах видно, что в результате взрыва в квартире полностью уничтожены панорамные окна. В стене зияет огромная дыра.
По предварительным данным, в квартире рванул баллон, который используется при монтаже натяжных потолков.
В результате взрыва никто не пострадал.
