сегодня в 12:53

В одной из квартир дома в Ростове-на-Дону прогремел взрыв

Днем 1 ноября в Ростове-на-Дону в одной из квартир ЖК «Левобережье» прогремел взрыв, после чего начался пожар. На опубликованных кадрах видно, как из квартиры идет черный густой дым, сообщает SHOT .

Предварительно известно, что в одной из квартир взорвался баллон, который специалисты используют при монтаже натяжных потолков.

На опубликованных кадрах видно, что происшествие случилось в квартире на 11-м этаже. Взрывной волной выбило минимум два окна.

На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало. Детали случившегося устанавливаются.

