Вырубил одним ударом: в Москве муж уложил жену на асфальт за поход в бар

В Москве муж вырубил супругу одним ударом за поход в бар без разрешения

Во дворе московского ЖК «Зиларт» муж одним ударом вырубил супругу за то, что она ушла в бар с подругами без разрешения и не брала трубку. Инцидент произошел на глазах у очевидцев, сообщает Baza .

17 августа жильцы услышали крики под окнами. Мужчина матом кричал на жену за то, что она ушла в бар без разрешения. Ссора закончилась ударом, после которого супруга рухнула на асфальт.

Тут же к мужчине подбежала прохожая и стала толкать его, а затем вызвала полицию. Пострадавшую госпитализировали. Она пришла в себя и отказалась писать заявление. По словам женщины, компенсацию она не получит, потому что семейные деньги и так в ее распоряжении. Удар она назвала «пощечиной».

Мужчина заявил, что ударил жену в воспитательных целях, хотя очевидцам он доказывал, что вовсе не бил женщину. Соседи отметили, что пара часто выясняет отношения на глазах у людей.

Ранее миллиардера Романа Товстика, которого по слухам называли «любовником» жены телеведущего Дмитрия Диброва, поколотила жена — мать его шестерых детей. Елена Товстик ударила супруга, после чего он скатился с лестницы и сломал ноги в нескольких местах.