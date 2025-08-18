Миллиардер и «любовник» жены Диброва сломал ноги во время ссоры с супругой

Миллиардера Романа Товстика, которого по слухам называли «любовником» жены телеведущего Дмитрия Диброва, поколотила жена — мать его шестерых детей, утверждает SHOT . По данным канала, Елена Товстик ударила супруга, после чего он скатился с лестницы и сломал ноги в нескольких местах.

Журналисты узнали, что жена якобы сказала Товстику, что у нее начала расти раковая опухоль под грудными имплантами, и попросила 5 000 000 рублей на лечение. Супруг-миллиардер, с которым Елена находится в разводе, отказался, после чего она «избила» его.

В итоге Роман Товстик упал с лестницы и сломал ноги. Сейчас бизнесмена, сколотившего состояние на БАДах, готовят к операции.

Товстик также заявил, что пятеро их общих несовершеннолетних детей стали бояться мать, и он намерен пойти в суд и добиться опеки над наследниками.

Ранее в Сети распространялись слухи о том, что Товстик закрутил роман с женой Дмитрия Диброва Полиной. После этого известный телеведущий решил развестись с женой, а сам Товстик также подтвердил, что расторгает брак с супругой Еленой, которая родила ему шестерых детей, один из которых уже достиг совершеннолетия.