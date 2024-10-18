«Выпустили чуму»: в Великобритании обнаружили страшную находку внутри камина

Хозяйка дома в графстве Йоркшир в Великобритании обнаружила в стене дома страшную находку — кости неизвестного происхождения. Во время ремонта она заметила ребро и позвонки, когда выметала золу из камина, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mirror.

Ужасающая находка испугала женщину, она решила вызвать полицию. Владелица дома предположила, что кости могут принадлежать человеку. Полиция объявила гостиную местом преступления, но разрешила продолжить ремонт, не трогая стены.

Во время приготовления строительного раствора семейная пара заметила, что несколько кирпичей у камина не похожи на остальные. Они отодвинули камни и нашли внутри еще больше останков. Полиция отправила кости на экспертизу.

«Мы выпустили на волю чуму. Или духи, которых отпугивали кости, наконец-то освободились, чтобы мучить обитателей дома?» — заявила владелица дома.

По ее словам, после обнаружения странной находки домочадцы стали часто болеть. Женщина пожаловалась, что семья фактически живет вместе с полицейскими, которые постоянно находятся у них в гостиной.

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